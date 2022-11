Gernot Trauner is de laatste topvoetballer die je in een feestcafé verwacht, maar hij was er toch echt

column‘Is dit echt’, appte een vriend, nadat ik hem een filmpje had toegestuurd. Want het leek te mooi om waar te zijn. Feyenoord had op een gure herfstavond de Romeinen verslagen en op de gelukzalige day after verschenen beelden van een feestende speler in de Après Skihut.