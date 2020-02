‘Geschokte’ rat is nieuwste trofee in collectie Natuurhistorisch Museum

Het Natuurhistorisch Museum is een aanwinst rijker in de collectie Dode dieren met een verhaal: een kaalgeschroeide bruine rat. Het onfortuinlijke beestje kwam onder stroom te staan nadat zij een schakelkastje in Zeewolde binnenkroop. Het knaagdier veroorzaakte grote chaos: de stroom viel uit in Zeewolde en in delen van Almere en Lelystad. Winkels bleven dicht en mobieltjes hadden geen signaal.

De vrouwtjesrat was een 150 kV schakelkast nabij de hoogspanningsmasten in de polder binnengedrongen. ,,Waarschijnlijk kwam ze via een spleet of een gaatje binnen’’, zegt conservator Bram Langeveld van het Natuurhistorisch Museum. ,,In het kastje zitten twee stroomvoerende onderdelen. Mogelijk kwam het dier met haar snuit of voorpoot en staart met die onderdelen in contact. Dit veroorzaakte een steekvlam en kortsluiting.’’

Langeveld denkt dat de rat in een klap dood was. ,,Ze heeft er helemaal niks van gemerkt.’’ Haar vacht was ineen keer vrijwel volledig verdwenen en haar organen en spieren waren deels gekookt. Het lijkje zat stevig vastgeplakt aan de grondplaat van de schakeleenheid. De stroomstoring had grote gevolgen: zo'n 9.000 huishoudens hadden geen stroom meer. Winkels bleven dicht en veel mobieltjes hadden geen bereik meer. Uit voorzorg werd een crisisteam geformeerd en was er meer politie op straat.

De bruine rat (Rattus norvegicus) is vanaf morgen te zien in het Natuurhistorisch Museum onder de naam ‘Geschokte Rat'. Volgens Langeveld toont het knaagdier hoe mens en dier op onverwachte wijze met elkaar in botsing kunnen komen. ,,Wij moeten ons realiseren dat de mens ook maar één onderdeel van de natuur is. We denken misschien dat we de enige zijn, maar deze rat laat ons zien dat dit niet zo is.’’