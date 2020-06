Geschrokken ondernemers nemen ‘plunderoproep’ heel serieus: overleg met politie over maatregelen

Zeldzame koningin­nen­pa­ge ontdekt op dijk in Krimpen aan de Lek

12:30 Op de Molendijk en Noord in Krimpen aan de Lek is een zeldzame koninginnenpage ontdekt. Dat is uniek, volgens het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De vlinder wordt normaal gesproken alleen gezien in Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.