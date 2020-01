Gespot én gefilmd: twee rennende vossen op de Maasvlakte

,,Toen ik die stipjes zag, dacht ik meteen: volgens mij zijn het vossen.’’ De ecoloog en vogelonderzoeker van Deltamilieu Projecten doet veel veldwerk. ,,Je bent altijd alert, dat is een soort zesde zintuig’’, aldus Van Straalen. In zijn enorme werkgebied, dat reikt van de Nieuwe Waterweg tot Zeeuws-Vlaanderen, ziet hij wel vaker vossen. Maar hier zag hij ze nog niet eerder.

,,Vossen rukken ook echt op. Het is natuurlijk een prachtig beest, maar niet iedereen is er blij mee. Mensen vrezen voor hun kippen bijvoorbeeld.’’ Op sommige plaatsen worden ze vaker gespot, maar op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland zijn ze nog zeldzaam.

Rennen

Het was nog een uitdaging om de dieren op beeld vast te leggen. ,,Ik moest héél snel handelen. Ze renden erg hard.’’ Van Straalen denkt dat de harde wind een groot voordeel is geweest. ,,In de winter zijn ze normaal wat donkerder, maar omdat de haren in de war waaiden, zag je echt dat fel oranje.’’