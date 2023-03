Gesprongen leiding zorgt voor waterballet in Rhoon: meerdere woningen zonder water

UPDATE/MET VIDEOAan de Molendijk in Rhoon is zaterdagochtend rond 10.00 uur een waterlekkage ontstaan door een gesprongen leiding. Het water spoot voor een korte tijd meerdere meters hoog de lucht in, waardoor een deel van de straat blank is komen te staan. Bij vier woningen is het water ook naar binnengekomen.