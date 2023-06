Gestolen auto van de A16 gehaald dankzij kentekenherkenning

Vlaardin­gen wil beschikba­re toiletten in de stad beter vindbaar maken in HogeNood-app

Het aantal beschikbare toiletten in de (binnen)stad van Vlaardingen moet beter zichtbaar worden via de HogeNood-applicatie op mobiele telefoons. De gemeente heeft zich aangesloten bij dit netwerk en gaat de nu al openbare en opengestelde toiletten in de stad deze zomer vindbaar maken via de app.