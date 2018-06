Gestolen Porsche vier jaar na diefstal gespot op A20

Autoliefhebber Carel van der Poel uit Capelle aan den IJssel reed over de snelweg toen hij de Porsche uit 1971 zag rijden. ,,Mijn zoon en ik houden van oude auto’s. Als we een mooie zien, onthouden we het kenteken en zoeken we de auto later op. Het is ook een goede geheugentraining. Eigenlijk houd ik niet eens zo van Porsche, maar deze was wel erg mooi.”

Hij onthield het kenteken en zocht het model een paar dagen later op. Wat hem verbaasde was dat de auto met een waarde van 125.000 euro niet verzekerd is. Gestolen, was al snel de conclusie. Hij keek op een forum voor Porsche-liefhebbers en kwam in contact met de eigenaar. ,,Ik viel bijna van mijn stoel", zegt die. ,,Hij werd vier jaar geleden gestolen uit een garage in Oegstgeest en ik had verwacht dat hij allang in het buitenland zou zijn. Maar dan blijkt dat er gewoon in wordt gereden op de A20.”