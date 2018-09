Gestolen Toyota's uit Rotterdam massaal naar Afrika

Grote Toyota's stelen blijkt de nieuwste trend onder dieven. Ze slaan opvallend vaak toe in Rotterdam, want vanuit daar zijn de auto's makkelijk te verschepen naar Afrika. Daar is het merk erg populair.

Uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) blijkt dat er in de eerste zes maanden van dit jaar negentien grote Toyota's zijn buitgemaakt in de Maasstad, 11 daarvan zijn van het type C-HR en 8 van het type RAV4. In andere steden zijn in dezelfde periode aanzienlijk minder van deze Japanse bakbeesten meegenomen.

Volgens de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (StAVc) gaan de auto's linea recta naar Afrika. ,,Het zijn door hun grootte ideale auto's voor in de woestijn,'' zegt woordvoerder André Bouwman. ,,Daarbij komt dat iedereen in Afrika Toyota kent. Van veel Europese merken hebben ze nog nooit gehoord.''

De vierwielaangedreven RAV4 en de half-elektrische C-HR behoren tot de duurdere modellen van Toyota. Een instap C-HR kost nieuw 26.000 euro. De vanafprijs van zijn nóg grotere broer is 38.000 euro. Ook tweedehands zijn de bolides relatief duur, vanwege de veronderstelde betrouwbaarheid van het merk.

De StAVc raadt Toyota-bezitters aan hun bolide diefstalproof te maken, met een alarm dat veel herrie maakt en met een lockgear. Dat is een slot dat de versnellingsbak onbruikbaar maakt.

Volgzendertjes

Eenmaal gestolen heeft het voor eigenaren geen zin hun voertuig in Afrika te laten opsporen, zelfs niet als dat is uitgerust met een volgzendertje. ,,Dat kan met speciale apparatuur worden ontregeld'', zegt privérechercheur Tom Heijm.

Woordvoerder Guido Roozenkrans van Toyota Nederland zegt dat diefstalpreventie hoog in het vaandel staat bij het merk. ,,Helaas is het zo dat dieven met een mobiele lift in twee minuten een auto kunnen stelen. Vastleggen aan een lantaarnpaal kan niet.''

Het nieuws over de Toyota's komt in een tijdperk waarin het totaal aantal autodiefstallen juist afneemt. Oost-Europa is tegenwoordig een stuk minder in trek als afzetmarkt vanwege de verbeterde opsporing van dieven daar.