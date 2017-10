Gestrande Feyenoorders krijgen lift politie naar Kuip

Interview Aankomend wethouder Sven de Langen: Thuis in het stadhuis

16:12 Sven de Langen (30) – nu nog fractievoorzitter van het CDA en amper een week terug van huwelijksreis - is voorgedragen als nieuwe wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg. Als de gemeenteraad donderdag instemt, vervangt hij Hugo de Jonge die minister wordt in Rutte III. Drie vragen over zijn nieuwe baan, drie over hemzelf.