Getuigen in ‘zaak Feis’ zeggen niks, vriendin roept op straatcode te verbreken

De vriendin van rapper Feis - echte naam Faisal Mssyeh - vindt dat het hoog tijd is dat toch iemand zijn mond open gaat doen. ,,Als je zo iemand zonder iets, zonder één duw, zo van het leven kan beroven... en zijn broertje dan zo ook gewoon kan schieten dat hij er bijna niet meer was, dan is de straatcode al lang verbroken’’, zei ze - onherkenbaar - in het tv-programma Opsporing Verzocht dat vanavond aandacht aan de zaak besteedde. ,,Dan is het juist nu de straatcode om zo iemand van de straat te halen, want die hoort daar niet.’’