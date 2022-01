‘Gevaarlijke’ Rotterdammers mogen niet meer lukraak worden gefouilleerd: ‘In strijd met de wet’

gouden pollepel De neonlet­ters doen denken aan restau­rants in Hongkong, waar je een ontbijtje varkensher­sens haalt

Zolang de lockdown in de horeca duurt, besteedt de Gouden Pollepel aandacht aan de lekkerste afhaal- en bezorgadressen in Rotterdam en omgeving. Vandaag: Wok ’n Sushi in Capelle aan den IJssel. Van familiemenu’s tot Surinaamse nasi en Japanse gunkan.

21 januari