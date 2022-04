Gevaarlijke stof vrijgekomen in laboratorium in Hoogvliet, gebouw tijdelijk ontruimd

Hollandse Belg Mathijs Paasschens over Rotterdam­se wortels: ‘Met opa ben ik nog naar de Kuip geweest’

In België heeft Mathijs Paasschens als ontsnappingskoning naam gemaakt. Ook in de Ronde van Vlaanderen zat hij zondag weer in de vroege vlucht. In Nederland is de 26-jarige wielrenner minder bekend, terwijl zijn wieg toch echt in Rotterdam stond.

5 april