Gevaarlijke stof vrijgekomen in loods Maasvlakte: vijftien personen last brandende ogen en misselijkheid

met video Grote brand in appartemen­ten­com­plex Mariniers­weg: tien bewoners naar het ziekenhuis

De hulpdiensten rukten vannacht rond 01:30 uur uit voor een grote brand in een appartementencomplex aan de Mariniersweg in Rotterdam. De brand ontstond in een woning op de eerste etage. Alle woningen in het portiek zijn ontruimd, tien bewoners hebben rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

11:29