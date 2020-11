Gevangenisstraf voor appende vrachtwagenchauffeur die dodelijke crash veroorzaakte

Het ongeluk vond bijna drie jaar geleden, op 13 januari 2018, plaats. B. miste de alarmlichten van de remmende auto's vóór hem - vier wagens verderop viel plotsklaps een accu uit - en botste met hoge snelheid op een Mazda. De klap veroorzaakte een kettingbotsing waarbij de vrachtwagen en drie auto's betrokken waren. De inzittende van de Mazda, een 59-jarige man uit Pijnacker, overleefde het ongeluk niet. Drie anderen belandden in het ziekenhuis.

Veelvuldig appen

Uit onderzoek blijkt later dat B. in de minuten voorafgaand aan de botsing veelvuldig zat te appen. Enkele seconden vóór de crash zou op één van zijn twee telefoons nog een foto zijn geopend.

En dat heeft hem belet om in te grijpen, betoogde de officier van justitie twee weken geleden ter zitting. ,,Meneer heeft, wat mij betreft, niet doorgehad dat auto’s snelheid minderden. Het is aannemelijk dat hij, gezien de remweg en verklaringen, helemáál niet heeft geremd.”

Excuses

B. bood in de rechtbank meermaals zijn excuses aan voor het door hem veroorzaakte leed en zei zich niet te kunnen herinneren of hij het rempedaal heeft ingetrapt. De chauffeur, die al rijdende berichtjes uitwisselde met zijn ex en compagnon, voelt zich eveneens schuldig over het appen.

Quote Ik weet niet waarom ik de alarmlich­ten gemist heb. Later heb ik daar wel honderd keer over nagedacht Boudewijn B. , vrachtwagenchauffeur

Maar, zo betoogde hij ook: het berichtenverkeer heeft níet tot het ongeluk geleid. ,,Toen ik zag dat het druk was, heb ik mijn telefoon weggelegd. WhatsApp bleef open, dus werden ook de berichtjes geopend.” Hij zei gezien te hebben dat het verkeer opstroopte en wilde een baan opschuiven. ,,Maar ik kon niet opzij. Heb ik te lang gekeken of ik kon opschuiven? Ik weet niet waarom ik de alarmlichten gemist heb. Later heb ik daar wel honderd keer over nagedacht.”

Drastisch veranderen

Zijn advocaat zei geen bewijs voor een ‘causaal verband’ te zien tussen het appen en de klap. ,,In vijf seconden kan een verkeerssituatie drastisch veranderen. Dat is ook hier het geval geweest. Het is geen alledaagse situatie dat een motor van een auto stilvalt, dat is geen filevorming waar je op bedacht bent.”

