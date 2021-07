Gevluchte drugsbaron heeft spijt: van 12 jaar cel in Nederland naar een eis van 1482 jaar in Turkije

UPDATE Naar Turkije gevluchte drugsbaron Çetin G. na jaren gearres­teerd

30 juni Na jaren van de radar te zijn verdwenen is de voortvluchtige Schiedamse drugsbaron Çetin G. (49) tijdens een omvangrijk onderzoek naar een internationaal drugsnetwerk in Turkije gearresteerd. G. werd in december 2016 door de Rotterdamse rechtbank tot twaalf jaar gevangenis veroordeeld voor drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie die opereerde in Rotterdam, Schiedam, Capelle aan den IJssel , Antwerpen, Ecuador, Peru en Colombia.