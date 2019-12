Gevluchte Hongaarse pedofiel aangehouden in Rotterdam

Laurens Wonen trekt boetekleed aan bij flatrenova­tie in Ommoord

Corporatie Laurens Wonen betreurt de 'dreigende' brief die ze in september aan de huurders van de Bertrand Russelplaats in Rotterdam-Ommoord heeft gestuurd. In de brief werd bewoners in strenge taal te kennen gegeven dat ze beter akkoord konden gaan met een renovatie van het pand. Veel huurders stemden daarom alsnog in met de opknapbeurt.