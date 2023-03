Gevreesde spits kiest met terugkeer bij Meeuwenplaat voor gezin: ‘Voetbal staat niet meer voorop’

Fred stak de auto van zijn ex in brand, maar niet alleen haar auto ging in vlammen op

Met het in brand steken van meerdere auto’s in oktober vorig jaar heeft Fred B. (38) voor onbeheersbare en gevaarlijke situaties in Rotterdam-Zevenkamp gezorgd, zegt de rechter. Zij heeft B. daarom een gevangenisstraf van 30 maanden opgelegd.