Gewapende overval op snackbar in Ridderkerk: jonge dader bedreigt medewerker met mes

De overval gebeurde net voor sluitingstijd, rond 22.00 uur. De gewapende jonge man, volgens de politie rond de 20 jaar oud, liep de snackbar aan het Dillenburgplein in Ridderkerk in en riep dat hij geld wilde zien. Een van de twee medewerkers leidde hem naar de kassa, waar de overvaller een greep uit deed.

Maar die buit was voor hem in eerste instantie niet genoeg. Want na zijn greep uit de kassa, schreeuwde hij dat hij meer geld wilde zien, onder dreiging van het mes. ,,Uiteindelijk besloot hij toch genoegen te nemen met zijn buit en vluchtte hij de snackbar uit”, zegt de politie, die op zoek is naar getuigen.