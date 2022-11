Geweldsexplosie Coolsingel: meerdere agenten jaar na rellen nog ziek thuis: ‘Moesten knokken voor leven’

Op deze plekken in Rotterdam kun je samen naar het WK kijken: ‘Ik heb geen idee of er animo voor is’

Maandag gaat het voor ‘onze jongens’ eindelijk beginnen. Het Nederlands Elftal speelt dan de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal. Maar is Rotterdam eigenlijk al in oranje-sferen? En waar gaan we straks kijken? Met z'n allen in de kroeg, op een ‘Oranje spektakel in Ahoy’ of toch liever thuis?

18 november