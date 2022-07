Geweldsgolf in regio Rotterdam houdt aan: politie speurt naar mogelijk verband tussen beschietingen

Strafrech­te­lijk onderzoek naar oorzaak van aanvaring tussen watertaxi en Spido

Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de oorzaak van de aanvaring tussen een watertaxi en een schip van de Spido bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Daaruit moet duidelijk worden of er sprake was van een strafbaar feit.

25 juli