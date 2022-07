Gewonde bij flinke botsing tussen twee vrachtwagens op A15 bij Maasvlakte

Kat Kai moest door brandweer gered worden bij fatale brand, nu is hij (met derde­graads brandwon­den) thuis

Een foto van kat Kai die na de fatale woningbrand in Maassluis door een brandweerman werd beademd, beroerde twee weken geleden veel lezers. Het baasje laat via sociale media weten dat Kai inmiddels weer terug is bij het gezin. Ook is er een doneeractie opgestart voor de slachtoffers van de brand.

