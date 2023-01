Gewonde bij kettingbotsing met zes voertuigen op Doenkade bij Berkel en Rodenrijs

Duikers vinden na 15 jaar telefoon verongeluk­te Jaap (17) in sloot: 'Dit kwam wel even binnen’

Het is misschien wel één van de indrukwekkendste vondsten die de duikers van Recovery Divers boven water haalden. De mobiele telefoon van de in 2008 verongelukte Jaap van der Slacht (17). Het toestel waarmee hij zijn laatste foto's maakte, lag na al die jaren nog in een Groningse sloot. ,,Dit was écht kippenvel.’’

14 januari