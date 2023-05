Gewonde bij schietpartij vlakbij achteringang Rotterdam Centraal

Ontsnapte tbs’er Kendrick M. (32) stak vrouw uit Soest neer uit zelfverde­di­ging, zegt hij

Kendrick M. (32), de ontsnapte tbs’er die eind vorig jaar in Soest zijn ex neerstak, zou niet met voorbedachten rade hebben gehandeld, maar uit zelfverdediging. Dat stelt zijn advocaat in de rechtbank in Utrecht. ,,De eerste gewelddadigheden kwamen niet van hem, maar van haar.’’