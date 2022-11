Gezinnen aan rand van afgrond door ‘koppeling’ gasprijs, wijkraad doet oproep aan wethouder

K. reed door rood en schepte voetganger, maar krijgt complimen­ten van rechters: ‘Eerlijk en oprecht’

Hij reed volgens justitie door rood en schepte in Spijkenisse met zijn auto een onfortuinlijke voetganger die net overstak. Toch ontving de 40-jarige Kenneth K. (40) maandag de complimenten van de rechtbank. Na het ongeval had hij zich ontfermd over het gewonde slachtoffer en later op eigen houtje contact gezocht. ,,Ik voel me hartstikke schuldig.’’

7 november