Gezocht: koninklijke namen in Rotterdam

Doei onzekere woning­markt, hallo huizenruil! Abel wil met zijn platform huiseigena­ren alterna­tief bieden

Zou jij het zien zitten: ruilen van koopwoning met iemand anders? Via HuisSwop.nl, bedacht door Rotterdammer Abel Scholtens, kan het werkelijkheid worden. Het platform bestaat nu een jaar. Met tweeduizend registraties en verschillende matches is een eerste échte huisswop dicht bij, maar realiteit is het nog niet geworden. Toch heeft Abel er alle vertrouwen in. ,,Het zit eraan te komen.”