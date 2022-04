Gezocht: tweeduizend koffers voor een enorm doolhof vol verhalen

Museum Fenix, dat in 2024 de deuren opent in Rotterdam-Katendrecht, is op zoek naar zo’n tweeduizend koffers. Die vormen straks een enorm doolhof vol verhalen over migratie, waar bezoekers doorheen kunnen dwalen. Conservator geschiedenis Rutger Doop trekt het land in om ze te verzamelen.

Wat is het idee achter het doolhof?

,,In ons museum staan verhalen over vertrek en aankomst van vroeger en nu centraal. In het kofferdoolhof komen bezoekers er aan de hand van bijbehorende verhalen achter wat het betekent om je koffers te pakken en welke emoties daarbij komen kijken. Soms is dat verdriet, soms blijheid. We hebben er al zeshonderd verzameld. Veel koffers heb ik bij mensen thuis opgehaald.’’

Welke verhalen heb je zoal gehoord?

,,Sommige vertellen een prachtig migratieverhaal. We hebben bijvoorbeeld een koffer ontvangen van de dochter van een vrouw die in 1938 tijdens de Duitse bezetting uit Tsjechië vluchtte en via Zwitserland in Nederland terechtkwam. Het is een zwarte hutkoffer met haar initialen Y.P in het wit erop geschilderd. Het is heel bijzonder dat zij die aan ons wil schenken, zodat anderen het verhaal van haar moeder kunnen leren kennen. De meest recente koffer die binnen is gekomen, gaf een oma een paar jaar geleden aan haar kleinzoon die voor de liefde vanuit Italië naar Rotterdam verhuisde.’’

Kan ik ook een koffer inleveren als ik er alleen mee op vakantie naar Spanje ben geweest?

,,,We willen natuurlijk het liefst koffers met een verhaal, maar alle exemplaren zijn welkom. Grote hutkoffers, maar ook kleine en zelfs rugzakken. Een onderdeel van de ervaring is straks ook dat je die massa koffers ziet en op die manier beseft hoe massaal migratie plaatsvindt en dat dit iets tijdloos is.’’

Wat kunnen mensen doen als ze ook een koffer willen schenken?

,,Op zaterdag 14 mei is er een inzameldag op de bouwplaats bij Fenix, daarna komen we onder andere langs in het Rijksmuseum in Amsterdam, Rozet in Arnhem en Forum Groningen. Op fenix.nl/koffers staat alle informatie.’’

