Gezocht vanwege Brexit: dierenartsen in de haven

Castelein vergelijkt het uittreden van het Verenigd Koninkrijk met de millenniumbug. Zoals we ons op die dreigende wereldwijde computerstoring voor de eeuwwisseling hebben voorbereid, zo moeten we ons ook op de Brexit voorbereiden.’’

Het verdwijnen van het vrij reizen tussen de EU-landen en Engeland betekent volgens de president-directeur van Europa’s grootste haven 5 miljoen douanehandelingen, waarvoor honderd extra douaniers nodig zijn en ook negentig dierenartsen. Die moeten bijvoorbeeld vee keuren voor de export. ,,Zoveel dierenartsen zijn zo snel niet te vinden. Dit moeten we slim oplossen.’’

Hij vindt dat minder gekwalificeerde mensen het controlewerk ook mogen doen, aangestuurd door gediplomeerde dierenartsen. ,,Vergelijk het met de verpleger die prikt onder verantwoordelijkheid van de dokter.’’ Castelein voert momenteel overleg met het kabinet en de ministeries. ,,Het is niet alleen de haven die hiermee te maken heeft, ook Schiphol.’’ De Brexit is in maart volgend jaar een feit. ,,Nog 406 dagen’’