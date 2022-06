Gezondheidscentrum aan de Aelbrechtskade beschoten

Steun voor Club Blu die weken dicht moet: ‘Moet je soms na sluitings­tijd óók nog bewaking voor de deur zetten?’

En weer is de Rotterdamse uitgaansgelegenheid Club Blu in Prins Alexander de sigaar. Onverlaten schoten vrijdagnacht na sluitingstijd op het pand, wat het zoveelste incident is bij de populaire discotheek. Is alle kritiek op deze tent wel terecht, vraagt bestuurslid Marco Bunk van Koninklijke Horeca Nederland in de Maasstad zich af. ,,De eigenaar had z’n veiligheidsplan piekfijn op orde.’’

27 juni