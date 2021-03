GGD doet niet mee aan teststraten bij evenementen, maar bij het songfestival komt er tóch een

Er gloort hoop op Eiland van Brienen­oord: zó wordt de ‘te lange brug’ passend gemaakt

18:03 Het leek wel een reclamefilmpje van een bekende verzekeraar: Rotterdammers die trots een hypermodern bruggetje naar het Eiland van Brienenoord willen plaatsen, maar de oeverovergang over het Zuiddiepje bleek nét wat langer dan verwacht. Een paar centimeter, maar genoeg om flink roet in het eten te gooien en de ontwerpers terug naar de tekentafel te sturen. Maar er gloort hoop. Het euvel is bijna verholpen. In april kan de constructie alsnog open voor verkeer.