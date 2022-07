GGD Rotterdam-Rijnmond start volgende week met vaccineren tegen het apenpokkenvirus

In die doelgroep zitten mensen die geregistreerd staan als gebruiker van de hiv-preventiepil of die daarvoor op de wachtlijst staan. Daarnaast komen hiv-patiënten in aanmerking, net als mensen die bij het Centrum Seksuele Gezondheid geregistreerd zijn als iemand met een verhoogde kans op een seksueel overdraagbare aandoening (soa). In de Rotterdamse regio gaat het om zo'n tweeduizend mensen. Deze groep krijgt een persoonlijke uitnodiging waarin staat op welke datum en welk tijdstip zij de vaccinatie kunnen halen. Zonder persoonlijke uitnodiging komen mensen op dit moment niet in aanmerking voor een vaccinatie, omdat het aantal vaccins nog beperkt is. Het ook nog niet mogelijk om jezelf aan te melden.