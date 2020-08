GGD sloeg in juli al alarm over te weinig handen voor contactonderzoek

Twee minuten met Rotterdam­se chef-kok buigt zich al over het kerstmenu

11:00 De mussen vallen van het dak en we snakken naar verkoeling. Een gek moment om voorbereidingen te treffen voor de kerstdagen. Niet voor de Rotterdamse chef-kok Marcel van Zomeren (56). De eigenaar van restaurant In Den Rustwat in Kralingen buigt zich nu al over het kerstmenu. „Het is een stukje service.’’