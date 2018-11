Giftige wolfspin kruipt uit zak bananen: hij viel gelijk aan

Binnen tien minuten stond de 46-jarige Edwin Verhoeven van de Dierenambulance in de keuken van het Ridderkerkse stel. Hij had in eerste instantie geen flauw idee dat het om een giftige spin ging. ,,Het was echt een griezelig beestje, dus ik bleef er maar van af.’’ Verhoeven stuurde een foto door naar een collega om er achter te komen om welk type spin het ging.



Hij hield het spinnetje dat zich onder de keuken had verstopt nauwlettend met een endoscoop camera in de gaten ,,Gelukkig was meneer aan het verbouwen en was de keuken open. Als-ie in huis rond gaat lopen, heb je een veel groter probleem.’’