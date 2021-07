Gijzeling bij plas in Rotterdam: man (19) urenlang bedreigd, terwijl rekening wordt geplunderd

twee minuten met Afsluiting Haring­vliet­brug uitgesteld: ‘Nu hard werken om twee rijbanen open te houden’

26 juli Er wordt opgelucht adem gehaald door omringende gemeenten, nu de Haringvlietbrug ook de komende twee weken nog open is. Maar het ter plekke afsluiten van de A29 tot één open rijbaan met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur is niet van de baan. Toch is Harry van Waveren, wethouder mobiliteit van de gemeente Hoeksche Waard, optimistisch.