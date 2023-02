‘Giménez mejor!’ Excelsiorfan Piebe-Guido (30) gaat viral met liedje voor Feyenoord-spits Giménez

Met video Geen Rotterdam­mer en voetbalfan, liedje van Isabèl gaat toch viral: ‘Niks komt in de buurt van mijn 010’

‘Niks komt in de buurt van mijn 010’ en ‘Ik wil nooit meer weg uit Rotterdam’, zingt zangeres Isabèl Usher (23) in haar vertaalde versie van I’m Coming Home van Diddy-Dirty Money en Skylar Grey. Het zijn herkenbare teksten die Rotterdammers raken. Feyenoord-fans gebruikten het liedje zelfs in een filmpje over hun club, maar de zangeres komt zelf niet uit de Maasstad en heeft weinig met voetbal.