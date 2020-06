Giraffe in Diergaarde Blijdorp brengt terminale patiënte ontroerende laatste groet

Rotterdam­se dichter Hans Sleutelaar (84) overleden

14:24 De Rotterdamse dichter en schrijver Hans Sleutelaar is donderdagavond overleden. Hij maakte met dichters als Armando, C.B. Vaandrager en Hans Verhagen in de jaren 60 deel uit van de Nieuwe Stijl. Onlangs was hij nog te zien in een vijfdelige documentairereeks over een groep bevriende Rotterdamse dichters, waaronder Jules Deelder en Rien Vroegindeweij. Sleutelaar werd 84 jaar oud.