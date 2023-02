Glazenwasser Juny voelde hoogwerker trillen bij explosie in Rotterdam-Zuid: vondst drie pijpbommen

Ademha­lings­coach hielp Feyenoor­der Marcus Pedersen aan winnende goal

Feyenoorder Marcus Pedersen werd zaterdag dé held van Rotterdam toen hij in de laatste minuut van de wedstrijd tegen AZ Feyenoord op voorsprong schoot. Robbin Vredeveld is de ademhalingscoach die ervoor zorgde dat de voetballer na negentig minuten nog steeds onvermoeibaar was. ,,Je ademhaling is de afstandsbediening voor het zenuwstelsel. Als je wilt presteren, moet je op de juiste knop drukken.”