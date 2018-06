Glutenvrij eten lastig? Dit kookboek zegt van niet!

,,Dan zag mijn bord er fantastisch uit en had zij een droog stukje vlees. Want in de sausjes zitten ook vaak gluten." Dat moest anders vonden ze. Daarom gingen ze op zoek naar de beste adresjes. Op de website metzondergluten.com delen ze hun tips. Niet alleen in binnen-, maar ook in buitenland.



,,Voordat we op vakantie gaan doen we research zodat we dat daar niet hoeven doen." In Capelle is In den Boekenkast een favoriet. ,,Je zou dat misschien niet denken van dat restaurant, omdat het niet heel luxe is, maar ze spelen er heel goed op in als iemand geen gluten mag."



De twee houden niet alleen van smullen buitenshuis. ,,We staan graag in de keuken en vinden het leuk om de lekkerste gerechten te bedenken." Verhoeve eet nog wel gluten, maar samen maakten ze het glutenvrije kookboek Opscheppen 2. Het boek is via hun website verkrijgbaar.



,,Er staan allerlei recepten en verhalen in. We doen overal inspiratie op en maken daar ons eigen ding van. Het moet niet te ingewikkeld zijn. Voor ons is het ook een hobby. Mijn vriendin is advocaat en ik ben online marketeer." Een deel van de opbrengst gaat naar de Maag Lever Darm Stichting.