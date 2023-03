Goed idee voor Rotterdam? Zo maak je kans op 50.000 euro startbudget

Gezocht: koninklij­ke namen in Rotterdam

Nee, veel mensen met de achternaam ‘Van Oranje’ zijn er niet in onze stad. Maar dezelfde voornaam als een royal, dát komt natuurlijk vaker voor in Rotterdam. Ben jij ook vernoemd naar een lid van de koninklijke familie, of heb je toevallig dezelfde naam als onze koningin of één van haar naasten? Het AD Rotterdams Dagblad is op zoek naar jou!