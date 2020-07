Goed nieuws voor jonge telefoonverslaafden: van spelen met je mobieltje worden je hersens níet kleiner

Boer die dreigde in te rijden op agenten, hoeft niet voor de rechter te verschij­nen

19:38 Een 39-jarige boer die vrijdag op de N207 bij Bleiswijk is aangehouden omdat hij zou hebben gedreigd in te rijden op een agent, is na een nachtje cel weer vrijgelaten. Hij moet zich op een later moment verantwoorden tijdens een zogeheten OM-hoorzitting, waarbij een zaak zonder tussenkomst van de rechter wordt afgedaan. Dat laat de politie van Rotterdam weten.