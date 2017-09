Goed nieuws voor Tweede Maasvlakte: containerreuzen zetten de toon in Rotterdam

De schaalvergroting is enerzijds goed nieuws voor de Tweede Maasvlakte, omdat dit nieuwe havengebied een van de weinige plekken in Europa is waar de reuzenschepen gemakkelijk kunnen aanmeren. Anderzijds zorgen de kolossen voor problemen, want zij lossen in een klap zoveel containers in Rotterdam dat binnenvaartschepen en vrachtwagenbedrijven moeite hebben die te verwerken. Met files en vertragingen van dien.



Rederijen bouwen de grote schepen niet uit luxe. Zij zijn verwikkeld in een keiharde concurrentiestrijd. Hoe groter de schepen, hoe meer containers ze kunnen meenemen, hoe lager de prijs is die zij van hun klanten kunnen vragen.