Goedbedoelde adviezen voor wanhopige Mien in zoektocht naar zoon: ‘Richt een stichting op’

Lezers willen Mien massaal helpen. Maar elke bijdrage wordt meteen gekort op haar uitkering. Het verhaal van de 62-jarige Mien greep lezers van het AD zo aan, dat ze spontaan geld boden om het tipgeld te verhogen. Sharona Simons uit Zuid-Limburg stelde bijvoorbeeld voor om het door Mien uitgeloofde tipgeld van 250 euro te verdubbelen, waarop bekenden uit haar omgeving besloten ook een duit in het zakje te doen. Ze kwamen uit op een bedrag van 1500 euro; een bedrag dat Mien graag zou aannemen. ,,Maar dat kan ik niet en mag ik niet”, zegt ze tot haar spijt. ,,Want dan raak ik mijn uitkering kwijt.

Lees ook PREMIUM Mien zoekt wanhopig naar haar zoon en belooft 250 euro tipgeld, meer heeft ze niet

TV-programma Vermist

Deze Kwestie maakt veel los bij de lezers. En er komen niet alleen vanuit het Rotterdamse, maar vanuit het hele land goedbedoelde adviezen waarmee Mien geholpen zou kunnen worden. De meest gehoorde opmerking aan Mien is dat zij een stichting moet oprichten. Die zou dan het geschonken geld kunnen beheren, zodat de uitkering van de bezorgde moeder niet in gevaar komt.

Weer anderen zien meer heil in praktischere oplossingen voor iemand die niet even een stichting op kan richten. En sommigen zien hier ook een rol weggelegd voor media, zoals het AD, om vermissingen meer aandacht te geven in een structurele vorm, zoals AVRO/Tros dat tot 2014 deed met het televisieprogramma Vermist met Jaap Jongbloed. Maar de meest praktische reactie komt van meerdere lezers die stellen dat Mien te rade moet gaan bij haar eigen uitkeringsinstantie. Een van de lezers stelt dat daar best een oplossing kan liggen: ,,Ambtenaren, het zijn soms net mensen,’’ aldus lezer Henk van der Feest.

Peter R. de Vriesstichting

Marga Doodeman: Er zijn door velen suggesties gedaan voor een stichting, maar misschien is een fonds eenvoudiger? Mien kan raad vragen bij een juridisch loket of sociaal raadsvrouw. Misschien kan de stichting van Peter R de Vries iets voor haar doen; of een andere advocaat, een lokale politicus, de Stichting Humanitas die zich hier voor in wil zetten? Of mogelijk kan het AD een podcast maken over de zoektocht naar haar zoon, als Mien dit ook een goed idee vindt? Een sociaal media account om bekendheid te genereren en de zaak warm te houden is ook een goed idee, maar wie wil dat voor Mien doen. Ik wens haar in elk geval veel succes.

Ineke Boers (Den Haag): Bij een curator een rekening openen op naam van haar zoon, deze beheert het geld en alle kosten worden uit de donaties betaald.

Wim Post (Schiedam): Er bestaat zelfs een stichting voor vermissingen waar je de vraag kan stellen of zij dit op zich willen nemen.

Volledig scherm Aag, moeder van de vermiste Jeroen de Wit, zoekt al sinds 2019 naar haar vermiste zoon. Een foto van haar zoon was destijds te zien op alle bezorgfietsen van Deliveroo in 5 steden. Het bedrijf voerde soortgelijke acties eerder al in Engeland en wist zo drie vermissingen op te lossen. © Marco Okhuizen

Gert Rietman (Hoogvliet): Maak gebruik van een stichting!

Annemiek Remkes-Biljard (Utrecht): Ze kan het bespreken met de uitkeringsinstantie misschien. Er is nu toch een regeling dat ze soepeler zijn? Of iemand anders kan dat geld beheren en ook uitkeren. Dan wordt het niet aan haar, maar op de rekening van iemand anders gezet. Of degenen die hebben gegeven - of dat willen doen - houden het zolang vast. Ik wens Mien in elk geval veel succes.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie via rd.brieven@ad.nl, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.