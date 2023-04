Gorilla’s rouwen om plotselinge dood van Bokito: ‘Zou goed zijn als ze afscheid kunnen nemen’

met video Wereldbe­roem­de gorilla Bokito (27) uit Diergaarde Blijdorp ‘geheel onverwacht’ overleden

De bekende gorilla Bokito is dinsdag op 27-jarige leeftijd overleden in Diergaarde Blijdorp. In 2007 werd de gorilla wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte en een vrouw verwondde. Volgens de dierentuin is zijn overlijden ‘geheel onverwacht’.