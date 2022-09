Gouden Kalf voor documentaire over Rotterdamse Shabu die auto van oma total loss rijdt

Donkere wolken boven IJsselland Ziekenhuis: ‘Harder werken gaat niet meer’

De coronacrisis schopte alles in de war, ook de viering van het 30-jarig jubileum van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Pas een jaar na het derde decennium gaat de vlag uit in het hospitaal, dat in 1991 ontstond door een fusie tussen het Rotterdamse Eudokia en het Bergwegziekenhuis. Tijd om vooruit te blikken op de komende dertig jaar.

29 september