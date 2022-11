Govert-Jan (90) en Tannetje-Marie (95) hebben dankzij guerrilla-actie eindelijk hun invalidenplek

Uitslagen districts­be­ker­toer­nooi: BVCB stunt tegen SC Feyenoord, dubbele cijfers NSVV, Capelle strandt

BVCB heeft voor een daverende stunt gezorgd door SC Feyenoord in de tweede ronde van het districtsbekertoernooi West II uit te schakelen (0-1). Capelle verslikte zich in tweedeklasser Foreholte (3-3) en ging onderuit na een strafschoppenserie. De reserves van Capelle bekeren wel verder. Het duel bij streekgenoot Spirit eindigde onbeslist (2-2), maar de penaltyreeks was een prooi voor het elftal van coach Klaus Lingen. Hier vind je de uitslagen.

23 november