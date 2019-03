Grand Départ iets dichterbij: Rotterdam heeft 'goed gesprek’ met organisatie Tour de France

Het college had zich eerder gemeld bij de ASO om de tourstart voor de jaren 2023, 2024 of 2025 te mogen organiseren. ,,Het was een goed gesprek‘’, zegt De Langen. ,,Maar we moeten geduld hebben. Dat is het enige wat ik erover kan zeggen.‘’ Rotterdam gaat een bid uitbrengen voor de Grand Départ. Welk jaar het zal worden is nog onduidelijk.

Directeur Hans den Oudendammer van Rotterdam Topsport was ook bij het gesprek aanwezig. Hij schat de kansen voor Rotterdam in als ‘hartstikke groot'. ,,De organisatie komt niet voor niks naar Rotterdam. Ze stelden het zeer op prijs dat Rotterdam zich opnieuw kandidaat stelt. We zijn een zeer kansrijke stad en bovendien de enige kandidaat in Nederland.‘’

Rotterdam Topsport gaat dit jaar nog aan de slag met een plan voor de Tourstart. ,,We gaan in gesprek met de stad‘’, vertelt Den Oudendammer. ,,We verzamelen veel ideeën en denken na over etappes en routes. Dit plan wordt dan later gepresenteerd aan de organisatie van de Tour de France.‘’

Ook wethouder Sven de Langen liet eerder weten dat hij denkt dat Rotterdam een grote kans heeft om de start van het wielerevenement binnen te slepen.