Gratis auto stallen op Meijersplein tijdens de vakantie? Dat kan binnenkort niet meer

Met het vliegtuig vanaf Rotterdam The Hague Airport op vakantie en dan de auto gratis stallen op het Meijersplein? De gemeente Rotterdam maakt daar komend jaar een einde aan. De P+R is straks alleen nog gratis te gebruiken in combinatie met ov. En wie langer parkeert dan 72 uur moet sowieso gaan betalen.

De vijfhonderd parkeerplaatsen op P+R Meijersplein zijn bedoeld voor forenzen die met de metro de stad in reizen. Het parkeerterrein is echter ook geliefd bij vakantiegangers die vanaf de regionale luchthaven naar hun bestemming vliegen. Het transferium is immers gratis en om de hoek stopt een bus die in zes minuten naar het vliegveld rijdt.

Bomvol

Dagelijks stoten veel forenzen dan ook hun neus als ze het parkeerterrein willen oprijden. ,,Het staat om negen uur al bomvol”, zegt Marijke van Seventer, voorzitter van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek. ,,Die mensen zoeken vervolgens een plekje in de wijk. De parkeerdruk is bij ons erg hoog.”

De gemeente Rotterdam wil een einde maken aan ‘het oneigenlijke gebruik’ van de P+R Meijersplein. Net als bij de parkeerterreinen Kralingse Zoom en Slinge wordt in het eerste kwartaal van 2020 een doelgroepensysteem ingevoerd. Forenzen en dagjesmensen kunnen nog steeds hun wagen gratis parkeren, mits ze met het ov verder reizen. Zo niet, dan gaat de slagboom pas open als bij de automaat het reguliere parkeertarief van €1,72 per uur is betaald. De betaalde terreinen voor langparkeren bij de luchthaven zijn in dat geval een stuk goedkoper.

Quote Ik kan me voorstel­len dat de gemeente eerst even wil aanzien hoe het loopt. Volgens verkeerswethouder Judith Bokhove bestaat wel gevaar dat het doelgroepensysteem ertoe leidt dat meer vliegreizigers hun wagen juist in de wijk parkeren. ,,Daar zijn we inderdaad bang voor, het gebeurt nu al”, zegt Van Seventer. Maar de gemeente heeft toegezegd dat bij grote problemen betaald parkeren in de wijk kan worden ingevoerd. De bewonersorganisatie is daar tevreden mee. ,,Ik kan me voorstellen dat de gemeente eerst even wil aanzien hoe het loopt.”

Extra parkeerlaag

Het Meijersplein is een van de vijftien P+R terreinen in Rotterdam die samen voorzien in 5600 parkeerplaatsen aan de rand van de stad. De gemiddelde bezetting op werkdagen is 87 procent, maar op Kralingse Zoom, Slinge en Meijersplein zijn de percentages nog veel hoger. Bij alle drie wordt daarom bekeken of een extra parkeerlaag mogelijk is.