Gratis bodyguards voor vrouwen die abortus laten plegen

Het idee vrouwen te begeleiden komt uit de koker van het Humanistisch Verbond en de feministenclub Bovengronds. Zij stellen dat de anti-abortusactivisten zich steeds militanter opstellen. ,,Ze hebben het volste recht om hun mening te verkondigen’’, zegt Mark Bos van het Humanistisch Verbond. ,,Het probleem is alleen de manier waarop ze dat doen.’’



Bos vervolgt: ,,De activisten stellen zich op voor de deuren van abortusklinieken en wachten tot er een vrouw aan komt lopen. Dan zeggen ze dingen als ‘weet je dat je kind al armpjes en beentjes heeft’ en ‘abortus is moord’. Onze begeleiders - een woord voor deze vrijwilligers hebben we nog niet bedacht - moeten voorkomen dat vrouwen daaraan worden blootgesteld. Alle vrouwen die abortus laten plegen, hebben al een heel pijnlijk besluitvormingsproces achter de rug. Ze op de dag zelf lastigvallen is zeer ongepast.’’