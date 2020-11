Gratis IT-scholen schieten in Rotterdam-Zuid als paddenstoelen uit de grond: programmeurs met migratieachtergrond gewild

De ene na de andere gratis IT-school strijkt neer in Rotterdam-Zuid. Na The Young Digitals heeft nu TechGrounds een opleidingscentrum in het stadsdeel geopend. Dat is geen toeval, want de gemeente Rotterdam lokt de computerscholen met hulp en huisvesting én de belofte dat hier de mensen wonen waar techreuzen als Amazon om zitten te springen.