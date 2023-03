Gratis katten chippen in Rotterdam: ‘Het is een kleine moeite en het scheelt zoveel verdriet’

Muziekvere­ni­ging Excelsior viert 125-jarig bestaan: ‘We zijn eigenlijk één grote familie’

Als je dan toch van muziek maken houdt, waarom zou je het dan niet 24 uur achter elkaar doen? Dat was zo’n beetje de gedachte bij de Krimpenerwaardse muziekvereniging Excelsior toen het jubileum in zicht kwam. Want als je 125 jaar bestaat mag je wel een keer stevig uitpakken.