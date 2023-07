Gratis maandverband voor scholieren: ‘Niet eerlijk dat wij meiden ervoor moeten betalen en jongens niet’

Zo’n duizend meiden en vrouwen hebben geen geld voor tampons: ‘Elke maand door onze voorraad heen’

Een kleine duizend vrouwen en meiden in Gorinchem hebben onvoldoende geld om maandverband of tampons te kopen. Ze kunnen op drie plekken terecht voor gratis menstruatieproducten. Uitbreiding is wenselijk. ,,Wij zijn aan het eind van de maand steevast door onze voorraad heen.’’